Criminalidade geral subiu 8% no distrito de Coimbra, mas a violenta e grave desceu 13%

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

“A criminalidade geral subiu 8%, mas a criminalidade violenta ou grave reduziu cerca de 13%”, revelou ontem o comandante do Comando de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP), Sérgio Ferreira Loureiro, durante a cerimónia do 148.º aniversário da PSP de Coimbra, que decorreu hoje no Convento São Francisco.

Durante o discurso, o comandante da PSP de Coimbra revelou alguns dados referentes à área de responsabilidade da PSP no distrito (Coimbra e Figueira da Foz) e em comparação com 2024.

A PSP registou um aumento de 5%, nos crimes contras as pessoas, destacando-se os casos de violência doméstica. Os crimes contra o património aumentaram 1% (+29). Houve uma redução de 18% nos roubos na via pública.

Os crimes diretamente detetados pela PSP, por força da sua ação no terreno ou nos processos de investigação criminal, cresceu cerca de 50%.

“A variação da criminalidade foi, em grande parte, impulsionada pela intensa atividade preventiva e repressiva da PSP, particularmente nas zonas mais sensíveis aos crimes mencionados, em especial na zona da baixa de Coimbra”, referiu o comandante.

O tráfico de droga aumentou 22%, com 114 pessoas detidas e cerca de 16 mil doses apreendidas. Os crimes contra a autoridade também aumentaram (19%). Face a 2024, foram registados mais 48 crimes relacionados com a imigração ilegal.

No âmbito rodoviário, a PSP registou um aumento de 101% na condução sob influência do álcool e mais 12% na condução sem carta.

Entre outros números revelados por Sério Ferreira Loureiro, destaca-se a reposta a mais de 14 mil solicitações da população (ou seja 40 por dia), cerca de quatro mil acidentes, com 1250 vítimas (quatro mortais) e a apreensão de 432 armas, a que acresce 348 entregues voluntariamente.