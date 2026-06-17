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Academia CantanhedeGym leva 23 atletas ao Mundial de Ginástica Aeróbica
Equipa de Cantanhede a caminho de Pamplona | Foto: DR
A Academia CantanhedeGym (ACG) garantiu a presença de 23 ginastas e 10 rotinas no Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica 2026, que vai decorrer em Pamplona, Espanha.
A representação da Academia abrange os escalões Juvenil, Júnior e Sénior, constituindo a maior participação de um único clube português nesta competição internacional.
A equipa será acompanhada por Vanda Dias, Diretora Técnica da Academia CantanhedeGym, treinadora de Ginástica Aeróbica e Juiz Internacional FIG.
Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS