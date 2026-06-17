Coimbra

Assembleia Distrital do PSD de Coimbra quer relocalização de estruturas públicas

17 de junho de 2026 às 14 h58
Fotografia: PSD Coimbra
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

A Assembleia Distrital de Coimbra do PSD quer a relocalização de estruturas públicas para combater a “asfixia” de um país concentrado nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, de acordo com moção hoje divulgada.

A Assembleia Distrital aprovou no domingo, por unanimidade, a proposta de moção que a comissão política irá apresentar no 43.º Congresso Nacional do PSD, que se realiza no próximo fim de semana, em Anadia, no distrito de Aveiro.

A moção, a que a agência Lusa teve acesso, constata que se continua a agravar “a concentração de pessoas e atividades económicas numa pequena parcela do território, com especial incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, num processo que asfixia o desenvolvimento do país”.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

Essa centralização “desperdiça recursos e tem custos crescentes que se veem, entre outros, no agravamento dos incêndios, no abandono de vastas parcelas agrícolas e florestais ou na subida acentuada dos preços da habitação nas maiores cidades”, alerta a estrutura local dos sociais-democratas.

Nesse sentido, a Assembleia Distrital considera que um Governo reformista deve promover “a relocalização de estruturas públicas que estão concentradas no território”.

Este é o único ponto da moção voltado para o território, num documento centrado na vontade de reforma do Estado pelo atual Governo liderado pela coligação AD (PSD/CDS-PP).

A estrutura entende que uma profunda reforma do Estado é “condição indispensável para aumentar a eficiência da administração pública, reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições e promover um desenvolvimento mais equilibrado do território”.

No âmbito dessa reforma, a Assembleia Distrital de Coimbra entende que uma reforma social-democrata “não pode ser um exercício de desmantelamento da máquina do Estado”, entendendo que é preciso um novo equilíbrio das atribuições e competências dos diferentes patamares da administração pública.

Melhorar a avaliação das políticas públicas, aumentar “a ética do serviço público” e melhorar os atuais sistemas de recrutamento e formação do Estado são alguns dos pontos defendidos na moção.

Para a Assembleia Distrital do PSD de Coimbra, é fundamental “reequacionar a definição das funções e carreiras no Estado” e premiar melhor o mérito.

Além disso, num contexto de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, a moção entende que será necessário, no âmbito dessa transformação, assegurar a privacidade de cidadãos e famílias e garantir que a inteligência artificial será um “instrumento ao serviço de todos e não de apenas uns poucos”.

“Portugal precisa de um Estado mais ágil, mais exigente, mais capaz de chegar aos que precisam e mais respeitador do esforço de cada família portuguesa”, defende ainda aquela estrutura local, no final da moção.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de junho

Jogo inaugural de Portugal visto na fan zone em Coimbra (fotogaleria)
17 de junho

Portugal empata com RD Congo na estreia do Mundial de Futebol
17 de junho

Empresas podem limpar terrenos no verão com autorização de autarcas
17 de junho

Governo relança Programa Floresta Ativa nos “próximos dias”

Coimbra

Exposição dá início a parceria entre município e Fundação Vieira da Silva

“Kika” já recuperou a sua fita de finalista

Assembleia Distrital do PSD de Coimbra quer relocalização de estruturas públicas