Coimbra

Dois candidatos querem “reativar” distrital do Chega

19 de junho de 2026 às 11 h13
Eleições são a 5 de julho | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Vão ser pelo menos dois os candidatos à presidência da Distrital de Coimbra do Chega. As eleições, marcadas para o próximo dia 5 de julho, vão levar às urnas Paulo Seco e César Correia.

As eleições distritais no partido surgem por indicação do conselho nacional do partido, para terminar com o período de gestão em que a distrital de Coimbra está.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o deputado nacional e atual presidente da distrital de Coimbra, Paulo Seco, revelou, em março passado, que tanto o Conselho Político Distrital como a Mesa da Assembleia Distrital estavam “em gestão”, devido a várias demissões nos dois órgãos. Também o Conselho de Jurisdição da Distrital tinha tido uma demissão, mas continuava ativo.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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