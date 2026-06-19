Empresas Gazela mostraram na Guarda que a região Centro é um território de oportunidades

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Foi com “hospitalidade beirã” que a cidade da Guarda acolheu ontem a cerimónia de distinção das empresas Gazela da Região Centro 2025. Numa “cerimónia de prestígio”, assumiu o edil da Guarda, Sérgio Costa, acolhida pela Câmara da Guarda e organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), 159 empresas Gazela, de 49 municípios do Centro de Portugal, foram distinguidas, numa gala que decorreu na Quinta de Santo António, na localidade de Maçainhas.

Estas empresas jovens (com idade igual ou inferior a cinco anos no início do período de observação) e com elevados ritmos de crescimento, sustentados ao longo do tempo, foram premiadas pelos resultados alcançados em 2025. Pela primeira vez a cidade da Guarda acolheu a cerimónia, algo que, assegurou o autarca Sérgio Costa, é “ motivo de enorme orgulho” para um concelho que, assinalou, “é um território de oportunidades e de empresários resilientes”.

A cerimónia, destacou, evidencia o “potencial” dos territórios e teve, enfatizou, como “verdadeiros protagonistas os empresários e empresárias”. “O talento, a inovação e capacidade não tem centro ou periferia”, frisou Sérgio Costa que deixou uma convicção: “Quando uma Gazela corre na nossa região, ficamos todos a ganhar”.

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