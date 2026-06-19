Coimbra

Universidade de Coimbra aposta na formação executiva com nova escola

19 de junho de 2026 às 11 h16
Rosa Monteiro, diretora executiva da CSM | Fotografia: Facebook
MYME // Agência Lusa
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MYME // Agência Lusa

A Coimbra School of Management (CSM) é a nova escola de formação executiva na Universidade de Coimbra (UC), que aposta em programas avançados orientados para os desafios da economia e da sociedade, informou hoje a instituição.

“A nossa missão é formar lideranças com propósito, capazes de gerar impacto económico, social e ambiental, contribuindo para organizações mais responsáveis, inovadoras e alinhadas com os grandes desafios do nosso tempo”, afirmou a diretora executiva da CSM, Rosa Monteiro, citada num comunicado enviado à agência Lusa.

Inserida na UC, a CSM está a criar uma plataforma de produção de conhecimento para capacitar a nova geração de liderança portuguesa na tomada de decisão em contextos críticos, aliando excelência académica e aplicação prática.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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