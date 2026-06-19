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ICNF e Fundação Mata do Bussaco reforçam cooperação na gestão florestal

19 de junho de 2026 às 12 h15
Decisão foi tomada no âmbito de uma reunião realizada na quinta-feira, na Fundação Mata do Bussaco | Fotografia: ICNF
CMM // Agência Lusa
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CMM // Agência Lusa

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Fundação Mata do Bussaco anunciaram hoje que vão celebrar um protocolo de cooperação técnica em áreas como a gestão florestal e prevenção do risco de incêndio.

“Esta cooperação permitirá promover a partilha de conhecimento e implementar boas práticas de gestão florestal e de prevenção de incêndios rurais num território natural icónico e extremamente importante no panorama florestal português”, destacou o presidente do ICNF, Nuno Banza.

Para além da gestão florestal e da prevenção e mitigação do risco de incêndio rural, o protocolo de cooperação técnica prevê ainda a conservação do património natural e a valorização dos ecossistemas florestais.

A decisão foi tomada no âmbito de uma reunião realizada na quinta-feira, na Fundação Mata do Bussaco, que foi presidida pelo secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.

De acordo com o governante, a Mata Nacional do Bussaco é um património ímpar do país, “cuja preservação e valorização exigem uma atuação coordenada, visão estratégica e compromisso permanente entre todas as entidades envolvidas”.

“Esta cooperação entre o ICNF e a Fundação Mata do Bussaco constitui um passo decisivo para reforçar a gestão ativa da floresta, promover a sua valorização ambiental, económica e turística, conservar a biodiversidade e fortalecer a prevenção dos incêndios rurais. O nosso compromisso é continuar a acompanhar de perto os desafios identificados e trabalhar em conjunto para garantir um futuro mais resiliente, sustentável e valorizado para a Mata do Bussaco e para as gerações vindouras”, afirmou Rui Ladeira.

Já o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques, aproveitou para evidenciar que a presença do secretário de Estado das Florestas, do presidente do ICNF e do presidente da Câmara da Mealhada, bem como a realização, na Mata do Bussaco, da reunião do conselho diretivo do ICNF, constituem “um sinal muito relevante de reconhecimento da importância estratégica deste património natural, histórico e florestal”.

“A Mata do Bussaco exige de todos uma cooperação estreita, permanente e tecnicamente robusta. Este protocolo representa, por isso, um passo muito importante para reforçar o apoio técnico à Fundação, identificar intervenções prioritárias e concretizar investimentos urgentes nas áreas da gestão florestal, da prevenção do risco de incêndio, da conservação da natureza e da valorização sustentável deste espaço único em Portugal”, concluiu.

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