Festival da Juventude da Mealhada regressa em julho com cartaz pensado pelos mais jovens

O Festival da Juventude da Mealhada regressa em julho com um cartaz pensado pelos mais jovens, que leva ao palco nomes do panorama musical nacional, bem como novos talentos provenientes de vários concelhos da região.

“O 231 Fest não nasceu numa sala de reuniões, nem de uma decisão isolada do município. Nasceu da vontade dos jovens, das suas ideias, da sua participação ativa na construção de um projeto pensado para eles e com eles: é precisamente essa a nossa maior diferença”, destacou o vereador da Câmara Municipal da Mealhada, Nuno Veiga.

A quinta edição do Festival da Juventude – 231 Fest terá lugar nos dias 24 e 25 de julho, na Quinta do Murtal, um espaço verde localizado no centro da cidade da Mealhada, distrito de Aveiro.

Durante a apresentação do evento, que é organizado pela Câmara da Mealhada e conta com a cocriação e a cogestão dos jovens da Zona 231, o autarca considerou que este é muito mais do que um festival de música.

“O 231 Fest é uma ferramenta de participação jovem, integrada no projeto Zona 231, através do qual procuramos dar voz às novas gerações e envolvê-las na definição das políticas municipais da juventude”, acrescentou.

Nuno Veiga vincou “o crescimento sustentado” do festival e o papel que este tem desempenhado na afirmação da Mealhada como um território que aposta nos jovens, sendo exemplo disso a seleção de artistas emergentes que integram o cartaz.

“Não fui eu nem a equipa da Juventude que os escolheu. Foram os jovens que votaram e decidiram quem queriam ver em palco”, sublinhou.

Para o vereador da Câmara da Mealhada, o cartaz de 2026 “é forte” e traz ao concelho “artistas de grande notoriedade”, representando “um significativo esforço financeiro” do Município, que ronda os 80 mil euros.

“Diria que o nosso festival já é um festival regional e que faz frente a muitos festivais nacionais. Tenho orgulho nisso e quero aumentar ainda mais a fasquia”, afirmou.

No dia 24 de julho, sobem ao palco Dual & Buly35, Bunz, N4vep e Full K, numa noite que culmina com os concertos de ProfJam e Zanova, cabendo o encerramento da primeira noite ao DJ Mais Novo.

Já no dia 25 de julho, a programação arranca com atuações de CLXRO, Migsly, Ricch e Sapage, com destaque para a atuação dos Wet Bed Gang e encerramento a cargo do DJ Melo e DJ Mika.

O bilhete diário do 231 Fest terá um custo de 3,5 euros, enquanto o passe para os dois dias é de cinco euros, se adquiridos nos próximos dias.

Mais perto da data do evento, o bilhete diário passará a cinco euros e o passe para os dois dias a sete euros.