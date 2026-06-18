Quadrados de croché trazem nova e original decoração à Rua Conselheiro Dias Ferreira em Góis

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Rua Conselheiro Dias Ferreira, no centro da vila de Góis, tem por estes dias uma decoração diferente do habitual. Cerca de 150 voluntárias elaboraram, após 1.584 horas de dedicação, 3.168 quadrados de croché que transformaram a rua numa galeria a céu aberto.

O projeto, promovido pelo Município de Góis, é o resultado “de um minucioso trabalho de equipa”, assinala a autarquia goiense, que envolveu voluntárias dos grupos do “Clube da Malha e dos Lavores”, da Academia Intergereacional de Góis e da comunidade”. O trabalho desenvolvido pode agora ser admirado ao vivo, com os quadrados a estarem reunidos na exposição pública “Góis em Comunidade: Quadrados Comunitários”.

Integrada nas comemorações do Dia Mundial do Tricotar em Público, assinalado anualmente no segundo sábado de junho (em 2026 foi celebrado a 13 de junho), a instalação artística e colorida “celebra a identidade local, os saberes tradicionais e o forte espírito associativo do concelho”, realça o Município de Góis.

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