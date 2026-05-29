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Emoções da Taça de Portugal de Goalball agitam vila de Luso

29 de maio de 2026 às 11 h20
FC Porto é o atual detentor da Taça de Portugal de Goalball | Arquivo FC Porto Sports
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Pavilhão Municipal de Luso acolhe este sábado, 30 de maio, a fase final da Taça de Portugal de Goalball.
Numa organização da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Visual (ANDDVIS), com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada e da Junta de Freguesia de Luso, o evento traz até à vila bairradina os jogos decisivos da competição.
Os jogos têm início às 11H00, com um “escaldante” FC Porto-Sporting (Jogo 9), duelo que reedita a última final da prova, conquistada pela formação azul e branca em 2025 (triunfo, em Vila Nova de Foz Côa, por 5-3).
Segue-se, 12H15, um encontro entre a formação da ACAPO Lisboa e o Castêlo da Maia GC (jogo 10). A terceira partida (jogo 11 do programa), com início agendado para as 14H30, coloca frente a derrotado do jogo FC Porto/Sporting e o vencedor do duelo entre ACAPO Lisboa e Castêlo da Maia. A quarta partida (jogo 12), com início previsto para as 16H00, terá o vencedor do duelo FC Porto/Sporting diante da formação que ganhar o duelo entre o derrotado jogo FC Porto/Sporting e o vencedor do ACAPO Lisboa/Castelo da Maia.

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