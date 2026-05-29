Quatro da Académica no “onze” da Liga 3

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Para além do prémio coletivo para a melhor assistência da temporada, a Académica teve também quatro jogadores no melhor “onze” da época 2025/2025.

Edson Farias e Ricardo Teixeira fizeram parte das escolhas para a defesa.

Do meio-campo fez parte o “capitão” Leandro Silva. E Beni Souza integrou as escolhas para o ataque.

O “central” Ricardo Teixeira foi ainda distinguido como o “Jogador Puro Futebol Individual”, prémio que distingue o jogador com o melhor registo disciplinar nos jogos disputados.

Leandro Silva foi eleito o melhor jogador da temporada.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS