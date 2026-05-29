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Académica vence prémio da Liga 3 para a melhor assistência

29 de maio de 2026 às 11 h31
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
A Académica recebeu esta manhã o prémio da Liga 3 relativo à melhor média de assistência referente à última temporada.

Na gala, a decorrer na FPF Arena Portugal, o presidente da Académica, Joaquim Reis, falou de uma época “em crescendo”.

“Neste último jogo tivemos 26 mil e trezentos adeptos no estádio. Foi o culminar de uma época em crescendo e foi a melhor forma de comemorarmos a nossa subida”, referiu.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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