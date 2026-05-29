Plantel da Académica com jantar de estrela Michelin pela subida
Plantel jantou "em casa" do patrocinador | Foto DR
O administrador da Lugrade prometeu e cumpriu. O plantel da Académica teve direito a jantar confecionado pelo chef Diogo Rocha, detentor de uma estrela Michelin no seu restanrante Mesa de Lemos, em Viseu.
“Consegui concretizar o que tinha prometido e isso deixa-me muito feliz”, admitiu Joselito Lucas. O empresário garante que vai “continuar a apoiar” a Académica e pede que mais patrocinadores se juntem.
