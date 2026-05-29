DesportoFormação

Equipa feminina da AAC ainda acredita mas pede mudanças

29 de maio de 2026 às 12 h45
Xano Machado e Raquel Varejão prometem entrega na 2.ª mão da | Foto DB-Pedro Filipe Ramos
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica/OAF recebe, este domingo, às 16H00, o FC Porto B, para a 2.ª mão da final da 4.ª Divisão feminina, num jogo marcado para o Estádio Cidade de Coimbra.
Depois da derrota por 4-0 na primeira mão o treinador, Xano Machado, admite que “não é fácil trabalhar sobre um resultado destes, sabendo que é preciso ser agora muito superior e marcar cinco golos para conseguirem ser campeãs e subir de divisão”.
Mas o treinador garante que as suas jogadores “têm vontade e são capazes de fazer mais”, mesmo que a única derrota do campeonato tenha acontecido na 1.ª mão da final, frente a uma equipa “B” reforçada por nove jogadoras que jogam habitualmente pela “A” dos “Dragões”.

 

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