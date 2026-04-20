DesportoFormação

Sub-17: Estudantes somam terceiro triunfo seguido na 1ª Divisão

20 de abril de 2026 às 13 h20
Estudantes continuam na liderança isolada da prova | Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A equipa de juvenis (sub-17) da Académica continua a viver um bom momento no Nacional da 1.ª Divisão.

Ontem, na receção ao Torreense, em duelo a contar para a 10.ª jornada da fase de manutenção da prova, os estudantes venceram pela margem mínima (1-0). Esta foi, de resto, a terceira vitória consecutiva da Académica, que soma uma série de sete jornadas sempre a pontuar na competição.

Fruto desse bom momento de forma, a Académica segue firme na liderança isolada da fase de manutenção, com 20 pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Leixões.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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