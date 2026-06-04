Colisão entre dois ligeiros faz quatro feridos na Figueira da Foz

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 109, em Carvalhais de Lavos, no concelho da Figueira da Foz, provocou, esta tarde, quatro feridos, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O acidente fez três feridos leves e um ferido considerado grave.

Estão no local a efetuar as operações de socorro 20 elementos apoiados por seis viaturas. Está no local a VMER do Hospital Distrital da Figueira da Foz e a GNR.

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