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AAC assinala Dia Mundial do Ambiente com plantação de árvores nos Jardins da associação

04 de junho de 2026 às 15 h12
Ação decorre amanhã, às 17H15, nos Jardins da AAC, em Coimbra
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Associação Académica de Coimbra (AAC) vai assinalar o Dia Mundial do Ambiente com uma ação simbólica de plantação de árvores, marcada para amanhã, às 17H15, nos Jardins da AAC, em Coimbra.

A iniciativa prevê a plantação de cinco árvores e pretende reforçar o compromisso da AAC com a sustentabilidade ambiental, a preservação dos espaços verdes e a promoção da consciência ecológica junto da comunidade académica e da sociedade civil.

Inserida na estratégia de intervenção cívica e ambiental da Associação Académica de Coimbra, a ação procura sensibilizar para a importância da proteção do ambiente e para o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais sustentável.

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