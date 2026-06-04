AAC assinala Dia Mundial do Ambiente com plantação de árvores nos Jardins da associação

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A Associação Académica de Coimbra (AAC) vai assinalar o Dia Mundial do Ambiente com uma ação simbólica de plantação de árvores, marcada para amanhã, às 17H15, nos Jardins da AAC, em Coimbra.

A iniciativa prevê a plantação de cinco árvores e pretende reforçar o compromisso da AAC com a sustentabilidade ambiental, a preservação dos espaços verdes e a promoção da consciência ecológica junto da comunidade académica e da sociedade civil.

Inserida na estratégia de intervenção cívica e ambiental da Associação Académica de Coimbra, a ação procura sensibilizar para a importância da proteção do ambiente e para o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais sustentável.