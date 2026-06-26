Canoagem/Europeus maratonas: Leonardo Barbosa medalha de prata em C1 sub-23

O canoísta Leonardo Barbosa sagrou-se hoje vice-campeão da Europa de maratonas em C1, no seu primeiro ano no escalão sub-23, a quarta medalha da seleção de Portugal na Roménia.

Campeão da Europa, júnior, em 2025, Leonardo Barbosa cumpriu os 19 quilómetros do percurso em Pitesti 1:33.59,80 horas, apenas superado pelo húngaro Mihaly Pluzsik, 37,63 mais rápido, enquanto o polaco Eryk Wilga completou o pódio, a 1.10 minutos do vencedor.

Quinta-feira Portugal somou três pódios nas provas rápidas, nomeadamente o ouro do júnior Gabriel Fernandes em C1, vertente das canoas na qual Rui Lacerda foi prata, mas em sénior, além do bronze do igualmente júnior Nuno Barros, mas em K1.