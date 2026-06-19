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Trepar a Couraça é desafio no dia 27

19 de junho de 2026 às 12 h55
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Quantas vezes aguenta correr a subir pela Couraça de Lisboa? A pergunta não é de agora, até porque os atletas do Coimbra Trail Running fazem-no regularmente, para treinar “rampas”. Mas, agora, decidiram tornar o treino num evento aberto a todos os interessados, o Couraça Challenge Águas de Coimbra.
O evento, marcado para 27 de junho, tem duas propostas diferentes, para diferentes níveis de capacidade. O Couraça Challenge 1000, arranca às 17H00, com 14 subidas, entre o largo da Portagem e o largo da Porta Férrea, o que corresponde a, aproximadamente, mil metros de desnível positivo acumulado (D+).
As inscrições, a decorrer até às 23H59 deste domingo, são limitadas a 150 atletas e têm um custo de 12 euros para o Couraça Challenge 500 e de 15 para o Couraça Challenge 1000, incluindo seguro, dorsal e abastecimento.
Os três primeiros classificados de cada género na distância maior têm prémios monetários de 500, 200 e 100 euros, respetivamente.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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