Região de Coimbra tem 26 empresas Gazela

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Dados do estudo divulgado ontem pela CCDR Centro revelam que há 26 empresas com o estatuto “Gazela” em 2025 em sete concelhos da Região de Coimbra. Em relação a 2024, registam-se menos seis empresas distinguidas.

Há 26 empresas Gazela na Região de Coimbra. Segundo os dados divulgados ontem pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), o concelho de Coimbra, com nove empresas, é o mais representado, sendo seguido pela Figueira da Foz (seis). Montemor-o-Velho, Penacova e Oliveira do Hospital têm, cada um, três empresas distinguidas, enquanto os municípios de Condeixa-a-Nova e da Lousã surgem com uma empresa na listagem.

Apesar de serem 26 empresas distinguidas na Região de Coimbra, apenas 20 autorizaram a divulgação (ver quadro de apoio). Entre os negócios premiados que não permitiram a divulgação há duas empresas na Figueira da Foz, duas em Oliveira do Hospital, uma em Montemor-o-Velho e uma em Penacova.

A CCDR Centro, clarifica o documento, “efetuou, pelo décimo quarto ano consecutivo, o apuramento das empresas Gazela existentes na Região Centro em 2025, com base em informação económica disponível para 2024”. Comparando com 2025, que distinguiu as empresas Gazela de 2024, a área Região de Coimbra tem menos seis empresas distinguidas. Este é o segundo maior valor de toda a série (que se iniciou em 2012). “A sub-região mantém uma posição de destaque no contexto regional, sendo uma das quatro sub-regiões com maior número de empresas Gazela da Região Centro”, assinala a mesma fonte.

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