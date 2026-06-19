Sem-abrigo descompensado gera pânico nas ruas de Coimbra

O agravamento do estado de saúde mental de um homem, de 55 anos, em situação de sem‑abrigo está a preocupar as equipas de apoio social, após a escalada de comportamentos violentos que já terá resultado em agressões a profissionais, incluindo uma procuradora do Ministério Público (MP) e técnicas de intervenção social.

O homem – que foi condenado em 2008 por homicídio e detenção de arma proibida, tendo cumprido 12 anos de internamento compulsivo no Hospital Sobral Cid – encontra-se atualmente em situação de descompensação psiquiátrica progressiva, após ter abandonado o acompanhamento médico e a terapêutica injetável.

A situação levou a Associação Integrar e outros parceiros do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo a alertarem diversas entidades judiciais, policiais e de saúde para a necessidade de uma intervenção urgente.

Jorge Alves, presidente da Associação Integrar, refere que o homem evidencia um “agravamento significativo do seu estado de saúde mental”, sublinhando que os comportamentos observados representam “um risco significativo para a integridade física e segurança do próprio e de terceiros”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS