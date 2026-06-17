Mau tempo: ANMP pede despacho que enquadre apoios para recuperação de equipamentos municipais

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão, insistiu hoje na criação urgente de um despacho do Governo que enquadre apoios financeiros destinados à recuperação de equipamentos e infraestruturas municipais afetadas pelo mau tempo.

“Alertamos, mais uma vez, para a necessidade urgente de existir um despacho que faça com que os apoios financeiros para a recuperação de equipamentos municipais, infraestruturas e vias possam ter enquadramento. Para que os municípios possam também ver aquilo que têm sido os investimentos que estão a fazer e que têm necessidade de fazer no futuro e possam ter também esse enquadramento”, destacou.

No final da reunião do conselho diretivo da ANMP, que decorreu esta manhã em Coimbra, o autarca explicou que, apesar de já ter sido efetuado um adiantamento financeiro aos municípios, continua por definir o enquadramento que permitirá candidatar investimentos realizados ou previstos na recuperação de equipamentos municipais, vias de comunicação e outras infraestruturas.

“Entendemos que deve haver esse despacho enquadrador para que possamos candidatar os nossos investimentos em infraestruturas municipais e ter também esse ressarcimento”, acrescentou.

Aos jornalistas, Pedro Pimpão realçou que os municípios estão atualmente envolvidos em várias frentes de trabalho relacionadas com a recuperação dos danos provocados pelas tempestades.

“Estamos também numa fase cruzeiro no apoio à habitação própria das pessoas. Naquilo que são mais de 25 mil processos, estamos já com mais de dois terços desses processos analisados e, portanto, estamos em velocidade cruzeiro relativamente a esse processo, com um esforço grande dos municípios, diga-se, e dos nossos técnicos e das nossas estruturas”, afirmou.

Segundo o também presidente da Câmara Municipal de Pombal, o processo relacionado com as habitações permanentes encontra-se “numa fase já final”.

“Felizmente, creio que vamos ter condições, ainda nas próximas semanas, de podermos terminar esse processo”, concluiu.