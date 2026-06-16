Coimbra coroou campeões nacionais de triatlo

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Triatlo de Coimbra de 2026 atribuiu os títulos nacionais na distância standard mas também contou com prova aberta na distância sprint

Dois anos depois dos “melhores europeus de sempre”, Coimbra voltou, este domingo, a ser a capital, desta vez nacional, da modalidade, com quatro centenas de triatletas a disputar o Triatlo de Coimbra 2026.

O evento contou com o Campeonato Nacional Individual, para elites e juniores e também grupos de idades, na distância standard; uma prova aberta, na distância sprint; e ainda uma prova de aquabike.

Nos homens, Tomás Figueiredo (Olímpico de Oeiras) conquistou o título nacional depois de um segmento de corrida a todo o gás.

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