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Coimbra coroou campeões nacionais de triatlo

16 de junho de 2026 às 09 h15
Prova juntou centenas de atletas em Coimbra este domingo | Foto Águas de Coimbra
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Triatlo de Coimbra de 2026 atribuiu os títulos nacionais na distância standard mas também contou com prova aberta na distância sprint

Dois anos depois dos “melhores europeus de sempre”, Coimbra voltou, este domingo, a ser a capital, desta vez nacional, da modalidade, com quatro centenas de triatletas a disputar o Triatlo de Coimbra 2026.

O evento contou com o Campeonato Nacional Individual, para elites e juniores e também grupos de idades, na distância standard; uma prova aberta, na distância sprint; e ainda uma prova de aquabike.

Nos homens, Tomás Figueiredo (Olímpico de Oeiras) conquistou o título nacional depois de um segmento de corrida a todo o gás.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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