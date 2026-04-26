Académica iniciou jogo às 11H00 em Santarém em partida a contar para a Liga 3 de futebol

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

O árbitro do jogo U. Santarém-Académica apitou há minutos para o início da partida a contar para a 11.ª jornada de apuramento de campeão da Liga 3 de futebol. A equipa de Coimbra encontra-se bem colocada no campeonato em 2.º lugar da tabela – a três pontos do líder (Amarante), posição que lhe confere subida direta, a quatro jogos do final da competição.

O U. Santarém encontra-se em 8.º e último da tabela da respetiva série. O Amarante joga, a partir das 16H30, em casa, com o 3.º classificado, o Belenenses.