Coimbra

Vespa Asiática confirmado na Queima das Fitas

26 de abril de 2026 às 12 h34
Musico é natural de Coimbra | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Vespa Asiática é o nome mais recente confirmado na edição de 2026 da Queima das Fitas de Coimbra.

O artista natural de Coimbra, sobe ao placo principal no dia 22 de maio, numa atuação que “promete intensidade, identidade e uma energia difícil de ignorar”.

Segundo a organização, a ligação de Vespa Asiática a Coimbra acrescenta “uma camada especial a este momento”.

“Entre a vivência na cidade, referências que atravessam o seu percurso e uma proximidade sentida com o público local, este regresso ao palco da Queima ganha um significado particular”, diz a organização.

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