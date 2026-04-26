Vespa Asiática confirmado na Queima das Fitas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Vespa Asiática é o nome mais recente confirmado na edição de 2026 da Queima das Fitas de Coimbra.

O artista natural de Coimbra, sobe ao placo principal no dia 22 de maio, numa atuação que “promete intensidade, identidade e uma energia difícil de ignorar”.

Segundo a organização, a ligação de Vespa Asiática a Coimbra acrescenta “uma camada especial a este momento”.

“Entre a vivência na cidade, referências que atravessam o seu percurso e uma proximidade sentida com o público local, este regresso ao palco da Queima ganha um significado particular”, diz a organização.