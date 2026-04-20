O. Hospital já conhece caminho para lutar pelo regresso à Liga 3

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O O. Hospital, que terminou no 2.º lugar da série C do Campeonato de Portugal, ficou hoje a conhecer o caminho para a fase de apuramento de campeão. O sorteio foi realizado na Cidade do Futebol.

Inserido na série B, onde estão também Vitória Sernache, Atlético Malveira e Louletano, os comandados de Nilson Corrêa começam esta segunda fase com uma receção ao Vitória Sernache, num duelo agendado já para o próximo fim de semana, de 25 e 26 de abril.

O O. Hospital vai tentar assim regressar à Liga 3, um ano depois de ter sido relegado para o Campeonato de Portugal.

Já na série A, encontram-se o Bragança, o Vianense, o Rebordosa e o Leça.

Os dois primeiros classificados de cada série sobem à Liga 3.