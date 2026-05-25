O. Hospital diz adeus à subida nos descontos

Um empate deixava a subida mais próxima para o O. Hospital, mas a derrota consentida aos 94 minutos invalida aspirações de regressar à Liga 3 na próxima época

Um golo sofrido aos 94 minutos deixou o O. Hospital de fora das contas do regresso à Liga 3. A derrota sofrida no Algarve, frente ao adversário direto na luta pelo 2.º lugar da Série B, fecha a matemática da promoção.

O antigo avançado da Académica, Leandro Ferreira, abriu o marcador para os da casa, aos 25’. Mas o O. Hospital foi para o intervalo com tudo empatado no marcador, graças a um golo apontado por Zé Simão aos 43’.

A 2.ª parte foi de nervos, mas o resultado interessava mais ao O. Hospital que aos da casa. Um empate deixava tudo em aberto para a última ronda, depois do 1-1 também verificado em Tábua na 1.ª volta.

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