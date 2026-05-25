Figueira da Foz

Livre trânsito na rua Agostinho Saboga

25 de maio de 2026 às 09 h00
Ricardo Silva e Tiago Carvalho | Foto DB - Jot'Alves
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Município adquiriu e demoliu casa que cortava rua ao meio, na zona urbana de Tavarede.

Já se circula em toda a extensão da rua Agostinho Saboga, na zona urbana de Tavarede.  Em escassas semanas, o Município da Figueira da Foz adquiriu e demoliu a casa que obstruía a ligação entre as duas partes da rua e fez as obras na via rodoviária.

A habitação obrigava os moradores a fazer desvios. E não raras vezes, os serviços de socorro eram encaminhados para o lado errado da rua pelo GPS.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de maio

Queima das Fitas - Domingo (fotogaleria)
25 de maio

Fim de semana a caminhar e a viver a natureza na Pampilhosa da Serra
25 de maio

Brancos e rosés da Bairrada foram “estrelas” no sábado
25 de maio

Terminou o prazo do concurso público para obras na Circular Externa

Figueira da Foz

Livre trânsito na rua Agostinho Saboga

Dragagens repõem calado

Município vai ter um dos três campos de treinos de máquinas florestais do mundo