Figueira da Foz
Livre trânsito na rua Agostinho Saboga
Ricardo Silva e Tiago Carvalho | Foto DB - Jot'Alves
Município adquiriu e demoliu casa que cortava rua ao meio, na zona urbana de Tavarede.
Já se circula em toda a extensão da rua Agostinho Saboga, na zona urbana de Tavarede. Em escassas semanas, o Município da Figueira da Foz adquiriu e demoliu a casa que obstruía a ligação entre as duas partes da rua e fez as obras na via rodoviária.
A habitação obrigava os moradores a fazer desvios. E não raras vezes, os serviços de socorro eram encaminhados para o lado errado da rua pelo GPS.
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