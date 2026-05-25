Livre trânsito na rua Agostinho Saboga

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Município adquiriu e demoliu casa que cortava rua ao meio, na zona urbana de Tavarede.

Já se circula em toda a extensão da rua Agostinho Saboga, na zona urbana de Tavarede. Em escassas semanas, o Município da Figueira da Foz adquiriu e demoliu a casa que obstruía a ligação entre as duas partes da rua e fez as obras na via rodoviária.

A habitação obrigava os moradores a fazer desvios. E não raras vezes, os serviços de socorro eram encaminhados para o lado errado da rua pelo GPS.

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