Acidente com ambulância faz três feridos na A14

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Um acidente na A14, a envolver uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF), fez esta tarde três feridos, um deles uma bombeira daquela corporação.

O acidente ocorreu ao quilómetro 12,5 da A14, no sentido Figueira da Foz-Coimbra, antes da saída para Montemor-o-Velho.

Os três ocupantes das duas viaturas foram considerados feridos ligeiros, sendo assistidos no local.

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