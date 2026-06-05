Figueira da Foz

Acidente com ambulância faz três feridos na A14

05 de junho de 2026 às 16 h25
Acidente ocorreu ao quilómetro 12,5 da A14, no sentido Figueira da Foz-Coimbra | Foto: DB-Ana Catarina Ferreira
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Um acidente na A14, a envolver uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF), fez esta tarde três feridos, um deles uma bombeira daquela corporação.

O acidente ocorreu ao quilómetro 12,5 da A14, no sentido Figueira da Foz-Coimbra, antes da saída para Montemor-o-Velho.

Os três ocupantes das duas viaturas foram considerados feridos ligeiros, sendo assistidos no local.

 

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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