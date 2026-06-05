Figueira da Foz
Acidente com ambulância faz três feridos na A14
Acidente ocorreu ao quilómetro 12,5 da A14, no sentido Figueira da Foz-Coimbra | Foto: DB-Ana Catarina Ferreira
Um acidente na A14, a envolver uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF), fez esta tarde três feridos, um deles uma bombeira daquela corporação.
O acidente ocorreu ao quilómetro 12,5 da A14, no sentido Figueira da Foz-Coimbra, antes da saída para Montemor-o-Velho.
Os três ocupantes das duas viaturas foram considerados feridos ligeiros, sendo assistidos no local.
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