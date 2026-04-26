20.º Aniversário do Forum Coimbra (fotogaleria)

O Forum Coimbra está a celebrar o seu 20.º aniversário com um programa que inclui o lançamento de uma aplicação para os dispositivos móveis – “Club Forum” – e um programa com várias iniciativas especiais a decorrer no “Secret Spot”, um espaço exclusivo localizado no parque de estacionamento do Piso 0A, junto à loja Lefties.

Este domingo as celebrações continuaram com um desfile de moda. Iva Lamarão apresentou a coleção de Gonçalo Peixoto, exibida na Moda Lisboa.