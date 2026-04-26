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20.º Aniversário do Forum Coimbra (fotogaleria)

26 de abril de 2026 às 20 h31
Ana Catarina Ferreira
Autor
Ana Catarina Ferreira

Fotojornalista ana.ferreira@asbeiras.pt

 

O Forum Coimbra está a celebrar o seu 20.º aniversário com um programa que inclui o lançamento de uma aplicação para os dispositivos móveis – “Club Forum” – e um programa com várias iniciativas especiais a decorrer no “Secret Spot”, um espaço exclusivo localizado no parque de estacionamento do Piso 0A, junto à loja Lefties.
Este domingo as celebrações continuaram com um desfile de moda. Iva Lamarão apresentou a coleção de Gonçalo Peixoto, exibida na Moda Lisboa.

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