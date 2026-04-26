Forum Coimbra celebra 20º aniversário

O Forum Coimbra, centro comercial gerido pela Multi Portugal, está a celebrar o seu 20.º aniversário com um programa que inclui o lançamento de uma aplicação para os dispositivos móveis – “Club Forum” – e um programa com várias iniciativas especiais a decorrer no “Secret Spot”, um espaço exclusivo localizado no parque de estacionamento do Piso 0A, junto à loja Lefties.

Este domingo as celebrações continuaram com um desfile de moda. Iva Lamarão apresentou a coleção de Gonçalo Peixoto, exibida na Moda Lisboa.

As atividades prosseguem na próxima sexta-feira, dia 1, com o Gaming Day, durante o qual 100 utilizadores da “app” poderão assistir e oito terão a oportunidade única de jogar contra o criador de conteúdos Movemind.

O ciclo de eventos no Secret Spot encerra no sábado, dia 2, com um showcase de Bárbara Bandeira, preparado para receber 300 pessoas.

Complementarmente a estes eventos, o centro contará, no Piso 1, em frente à loja H&M, com a ativação Unlock the Wind. Trata-se de uma cabine de vento que distribui diversos prémios aos participantes, desde cartões-presente a menus de cinema, merchandising e bilhetes para a Queima das Fitas.