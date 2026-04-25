Nova aplicação do Forum Coimbra dá descontos e acesso exclusivo a eventos

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A nova aplicação “Club Forum” foi ontem apresentada, pela embaixadora Iva Lamarão, num evento que decorreu no “Secret Spot”, no Forum Coimbra

A nova aplicação “Club Forum”, ontem apresentada, no Forum Coimbra, pela embaixadora Iva Lamarão, tem como principais destaques a possibilidade de aceder a eventos exclusivos e de conseguir descontos.

Esta nova ferramenta, criada para dar uma melhor experiência aos visitantes, dá também a possibilidade de navegar dentro do centro comercial em tempo real, perceber onde deixou o carro (Find My Car) ou saber em que piso é que fica uma determinada loja.

“Nós sentimos que era uma oportunidade para ter uma nova ferramenta de interação com a nossa comunidade. Sentimos que há uma possibilidade de alcançar outro tipo de público, ou se calhar até o mesmo, mas de uma forma diferente e mais moderna”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o diretor do Forum Coimbra, João Vaz.

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