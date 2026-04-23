Forum Coimbra assinala 20º aniversário com lançamento da app e eventos exclusivos para utilizadores

O centro comercial Forum Coimbra, no ano em que comemora o seu 20.º aniversário, lança a sua app “Club Forum”, promovendo também eventos

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o centro comercial destaca que “este passo estratégico marca o início de uma nova era na transformação digital, oferecendo uma plataforma de comunicação bilateral que privilegia a conveniência e a personalização da experiência de cada visitante”.

Neste sentido, para assinalar este marcos, o Forum Coimbra organiza uma série de eventos concebidos especificamente para a comunidade de utilizadores da aplicação.

O epicentro destas celebrações será o “Secret Spot”, um espaço exclusivo localizado no parque de estacionamento do Piso 0A, junto à loja Lefties. Todas as iniciativas são de acesso reservado aos utilizadores da app, mediante inscrição prévia na própria aplicação e limitadas à lotação disponível, reforçando o caráter de exclusividade que define o Club Forum.

A programação arranca amanhã, d9 24 de abril, a partir das 17H30, com o evento Unlock The Experience, no Piso 0A. Este momento conta com a apresentação institucional da app pelo diretor do Forum Coimbra, João Vaz, e pela embaixadora do centro comercial, Iva Lamarão, seguindo-se uma conversa com o estilista Gonçalo Peixoto e as influenciadoras Pipa Tavares e Mariana Machado, num evento limitado a 100 participantes.

Já no dia seguinte (25 de abril), o Secret Spot recebe mais uma iniciativa exclusiva para utilizadores app, neste caso, trata-se da gravação, ao vivo e pela primeira vez, de um episódio do podcast “Se os meus pais soubessem”. O evento é limitado a 200 participantes:

Já no domingo, 26 de abril, às 17H30, as celebrações continuam com um desfile de moda que assinala o 20.º aniversário do Forum Coimbra. Iva Lamarão apresentará a coleção de Gonçalo Peixoto, apresentada na Moda Lisboa, num evento que contará com a presença de diversos influenciadores, nomeadamente Explorerssaurus, André Nobre Duarte, Lara Moniz, Carolina Castelinho, Daniela Inácio, Mexiquer, Inês Brusselmans, Diogo Bordin e Ana Gomes. Para este momento, estão disponíveis 200 lugares, sendo que 20, na primeira fila, serão atribuídos a visitantes que apresentem talões de compra de valor igual ou superior a 50€.

As atividades prosseguem no dia 1 de maio (sexta-feira) com o Gaming Day, durante o qual 100 utilizadores da app poderão assistir e oito terão a oportunidade única de jogar contra o criador de conteúdos Movemind.

O ciclo de eventos no Secret Spot encerra no dia 2 de maio (sábado) com um showcase de Bárbara Bandeira, preparado para receber 300 pessoas.

Complementarmente a estes eventos, o centro contará, no Piso 1, em frente à loja H&M, com a ativação Unlock the Wind. Trata-se de uma cabine de vento que distribui diversos prémios aos participantes, desde cartões-presente a menus de cinema, merchandising e bilhetes para a Queima das Fitas.