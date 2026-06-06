Fixação de talento e modernização são os principais desafios do setor da água

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Investir na neutralidade energética e na forma são tratados os resíduos, criar infraestruturas mais resilientes, modernizar a gestão dos serviços, reduzir os afluentes indevidos, apostar na Educação Ambiental e na sustentabilidade económica das empresas são os principais desafios do setor para o futuro.

A conferência, promovida pelo DIÁRIO AS BEIRAS, no âmbito da publicação da revista que pretende assinalar o Dia Mundial do Ambiente, cujo tema é “Água Gestão Sustentável para o futuro”, contou com a participação de cinco protagonistas que estão ou estiveram ligados às empresas do setor da água: Alfeu Sá Marques (antigo presidente da Águas de Coimbra), Paulo Leitão (vice-presidente da Águas do Centro Litoral), Pedro Cardoso (presidente da INOVA) e Pedro Geirinhas (presidente da Águas de Coimbra). A moderação esteve a cargo do diretor do DIÁRIO AS BEIRAS, Agostinho Franklin.

O antigo presidente da Águas de Coimbra, Alfeu Sá Marques, abriu a sessão, e falou da importância das barragens, da necessidade de regularizar o Rio Mondego e dos sistemas de abastecimento das populações na região.

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