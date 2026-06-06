Coimbra

Padeiro morre em colisão com camião no IC2

06 de junho de 2026 às 07 h45
Condutor do ligeiro de mercadorias faleceu no local | Foto DR
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Embate de uma carrinha ligeira e um pesado de mercadorias matou um homem, de 56 anos, em Cernache

 

Um homem de 56 anos morreu, na madrugada de ontem, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado, no IC2, sentido sul-norte, na zona de Cernache, em frente à Probar. O alerta foi dado às 04H32, inicialmente com indicação de uma colisão frontal entre dois ligeiros, mas no local confirmou‑se tratar‑se de um choque na traseira de um pesado, deixando a vítima encarcerada no interior da viatura.
Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, a vítima foi Pedro Cupido, natural de Pouca Pena, no concelho de Soure e padeiro em Coimbra, para onde se dirigia.
Segundo o subchefe Bruno Serra, dos Sapadores Bombeiros de Coimbra, à chegada a os socorristas constataram “que se tratava de um embate de um ligeiro na traseira de um pesado, com uma vítima encarcerada, cuja morte foi confirmada pela VMER”. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR foi chamado ao local para realizar as perícias, após as quais foi autorizada a extração do corpo.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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