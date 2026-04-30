Ginástica: Trampolins da AAC somam títulos

A Associação Académica de Coimbra (AAC) esteve em destaque no Campeonato Nacional de Duplo Mini‑Trampolim (DMT) e Tumbling, realizado este fim de semana, em Vila do Conde, ao conquistar vários títulos nacionais, pódios individuais e vitórias coletivas em diversos escalões.

Em Tumbling, no escalão de Iniciados 1.ª Divisão, Gonçalo Santos garantiu o título nacional. Já nos Juniores Base Femininos, Carolina Figueiredo venceu a prova e Sofia Aguiar alcançou o 3.º lugar, contribuindo ambas para o triunfo coletivo da AAC, juntamente com Raquel Nolasco e Adriana Serra. No escalão de Juniores Elite Femininos, Inês Castro conquistou o 3.º lugar.

Entre os Juvenis 1.ª Divisão, Matilde Marques alcançou a medalha de prata. Em Juvenis Base Femininos, a equipa formada por Inês Tapada, Maria Carolina Ribeiro e Maria da Luz Ribeiro assegurou o 3.º lugar coletivo.

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