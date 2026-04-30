Liga 3 arranca a 9 de agosto: O. Hospital ambiciona entrar, Académica procura subir

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A edição 2026/2027 da Liga 3 vai começar a 9 de agosto, segundo a informação hoje revelada pela Federação Portuguesa de Futebol.

Nesta fase, não há garantias que, na próxima época, existam equipas do distrito de Coimbra a disputar o terceiro escalão de futebol nacional masculino. Académica/OAF quer deixar de a disputar, O. Hospital tem a ambição de voltar a jogar esta divisão, depois a ter abandonado na época transata.

A Briosa está, neste momento, a disputar a subida à segunda liga, tendo a ambição de saltar para a divisão superior. A três jornadas do fim do campeonato, os estudantes estão em posição de subida direta.

Já o O. Hospital pretende regressar à prova de onde saiu na época passada. No primeiro jogo da série B da Fase de Subida do Campeonato de Portugal, a equipa de Oliveira do Hospital perdeu.