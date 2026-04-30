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Liga 3 arranca a 9 de agosto: O. Hospital ambiciona entrar, Académica procura subir

30 de abril de 2026 às 21 h11
A Académica está, neste momento, a disputar a subida à segunda liga, tendo a ambição de saltar para a divisão superior | Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A edição 2026/2027 da Liga 3 vai começar a 9 de agosto, segundo a informação hoje revelada pela Federação Portuguesa de Futebol.

Nesta fase, não há garantias que, na próxima época, existam equipas do distrito de Coimbra a disputar o terceiro escalão de futebol nacional masculino. Académica/OAF quer deixar de a disputar, O. Hospital tem a ambição de voltar a jogar esta divisão, depois a ter abandonado na época transata.

A Briosa está, neste momento, a disputar a subida à segunda liga, tendo a ambição de saltar para a divisão superior. A três jornadas do fim do campeonato, os estudantes estão em posição de subida direta.

Já o O. Hospital pretende regressar à prova de onde saiu na época passada. No primeiro jogo da série B da Fase de Subida do Campeonato de Portugal, a equipa de Oliveira do Hospital perdeu.

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