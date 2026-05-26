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AFC: Um regresso histórico em Almalaguês

26 de maio de 2026 às 09 h15
Grupo é quase exclusivamente constituído por jogadores da freguesia | Foto: Ana Beatriz Santiago
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Associação Desportiva e Cultural de Almalaguês fez regressar, esta época, o futebol sénior, mais de duas décadas depois. O resultado foi a conquista do título sem derrotas e o regresso à vida no Campo da Milheiriça

 

A última época fica para a história em Almalaguês. O Campo da Milheiriça voltou a ter futebol sénior 23 anos depois. E, com ele, voltaram as emoções fortes. No início da época faltava quase tudo, mas o ADC Almalaguês foi campeão distrital invicto da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Coimbra.
José Luís, presidente do Almalaguês, recorda que foi desafiado a regressar para ressurgir o futebol sénior e encontrou “instalações vandalizadas, balneários partidos e um recinto de futebol de cinco que ficou ainda pior depois da tempestade Kristin”. A câmara e a junta de freguesia apoiaram financeiramente para recuperar as condições mínimas e a população ofereceu mão de obra. “Foi união e unidade da nossa gente. O presidente é apenas alguém que tenta congregar”, sublinha.
O regresso assentou num grupo de homens e mulheres — muitos deles pais de atletas — que assumiu a organização logística para que pudesse haver treinos três vezes por semana e todas as tarefas invisíveis. Uma entrega proporcional à dos jogadores: “Nenhum atleta ganha um cêntimo. É puro amor à terra”.

 

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