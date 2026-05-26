A entrada da cidade junto à estação deve ser requalificada?

Claro que sim. Nomeadamente a zona envolvente da responsabilidade da CP.

A desativação da linha da Beira Alta, especificamente do troço Pampilhosa-Figueira da Foz, bem assim como o abandono das oficinas de reparação de material ferroviário, atirou a estação da CP e os seus anexos para um abandono confrangedor. Acresce que estas estruturas se localizam em duas das entradas nascentes da cidade – a Via da Fontela e a Nacional 111, de Coimbra.

Se é certo que hoje uma elevada percentagem do tráfego de entrada e saída da cidade se faz pela A14 e RU, não é menos verdade que a degradação acentuada dos armazéns e oficinas da CP empresta à entrada/saída da cidade um aspeto degradante e de visível abandono terceiro-mundista.

Não estando, tanto quanto se sabe, nos planos da CP, a reativação do parque oficinal na envolvente da estação ferroviária, importa pressionar a CP para que esta situação deplorável se altere.

Uma outra questão que se coloca é a de se saber qual deve ser o papel da Câmara Municipal da Figueira da Foz neste processo.

Num momento de particulares dificuldades financeiras no país e no mundo, elencar prioridades para o município revela-se uma acuidade.

A capacidade financeira municipal não é infinita e o desejável equilíbrio orçamental, face aos permanentes problemas dos cidadãos (saúde, habitação, mobilidade, emprego, infraestruturas, etc.), determina um extremo cuidado na gestão da coisa pública.

Resolver-se a questão da CP parece-me prioritário, por forma a não confundirmos a Estrada da Beira com a beira da estrada.