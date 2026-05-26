Sunenergy conclui projeto na UBI de energia solar para autoconsumo

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um novo projeto fotovoltaico foi concluído na Universidade da Beira Interior pela Sunenergy que se destaca pelo uso de baterias industriais de grande capacidade

A Sunenergy, com sede em Coimbra e especialista em soluções de produção de energia elétrica a partir do sol, anunciou a conclusão de um novo projeto fotovoltaico na Universidade da Beira Interior (UBI), que se destaca pelo uso de baterias industriais de grande capacidade, cada vez mais procuradas no mercado pelas suas inúmeras vantagens.

O projeto conta com a instalação de 1.323 painéis solares fotovoltaicos de 455W numa estrutura de parque de estacionamento de última geração construída na Faculdade das Ciências da Saúde, perfazendo uma potência instalada superior a 600 kWp, com uma produção anual estimada de cerca de 950 000 kWh de energia elétrica.

Este projeto permite ainda a redução de cerca de 342 toneladas de emissões de CO2 por ano, contribuindo para a sustentabilidade energética da universidade.

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