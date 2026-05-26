Coimbra

Estudante africano da Universidade de Coimbra está a ser procurado por mergulhadores no rio Mondego

26 de maio de 2026 às 10 h21
Foram encontradas na margem do rio as suas roupas, telemóvel e documentos | Foto: D.R.
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Uma equipa especializada de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Coimbra estão, esta manhã, a operar no rio Mondego, junto à Ponte de Pedro e Inês, na margem do Choupalinho, a fazer buscas do corpo de um estudante que desapareceu cerca das 20H30 do passado domingo, no final do cortejo da Queima das Fitas.

Com paradeiro desconhecido há mais de 36 horas, as suspeitas recaem na possibilidade de ter mergulhado no rio, até porque foram encontradas as suas roupas, telemóvel e documentos nesta margem. De acordo com a sua identificação, deverá tratar-se de John Olumide Adiola, natural da Nigéria. De acordo com os alertas nas redes sociais, o homem, de 27 anos de idade, não fala português, estando na UC através de um programa de mobilidade de estudantes.

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