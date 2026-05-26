Reunião da APEC reforça expectativas em torno do “Ano da China”

A Reunião de Ministros Responsáveis pelo Comércio da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), realizada em Suzhou, na província chinesa de Jiangsu, terminou com a aprovação de novos compromissos económicos e comerciais, reforçando as expectativas em torno do chamado “Ano da China” da organização.

O encontro ficou marcado pela divulgação da Declaração Conjunta de Suzhou e pela aprovação de uma nova versão do roteiro para o desenvolvimento do setor dos serviços, considerado um dos principais motores de crescimento económico da região Ásia-Pacífico.

As decisões aprovadas servirão de base para a Reunião Informal de Líderes da APEC, prevista para o final deste ano.

2026 assinala o 35.º aniversário da adesão da China à APEC e a terceira vez que o país assume a presidência rotativa da organização. Num contexto internacional marcado por instabilidade, protecionismo e desaceleração económica global, os membros da APEC manifestam elevadas expectativas relativamente ao papel da China na promoção da cooperação regional.

De acordo com o texto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu recentemente a previsão de crescimento da economia mundial para 3,1% em 2026, alertando que, em cenários mais adversos, o crescimento global poderá descer para 2%.

Neste enquadramento, as 21 economias da Ásia-Pacífico concentraram os debates na cooperação económica multilateral e regional, procurando reforçar mecanismos de abertura, integração e desenvolvimento sustentável.

Durante a 32.ª Reunião Informal de Líderes da APEC, realizada no ano passado, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu a promoção de uma globalização económica inclusiva e a construção de uma comunidade Ásia-Pacífico baseada na cooperação e nos benefícios mútuos.

No âmbito do “Ano da China” da APEC, Beijing definiu como prioridades estratégicas a abertura, a inovação e a cooperação regional.

O setor dos serviços assume atualmente um peso significativo na economia da APEC, representando cerca de dois terços da atividade económica total da organização. A nova versão do roteiro para o setor estabelece metas de desenvolvimento para a próxima década, com enfoque na criação de emprego e no crescimento sustentável.

A China tem igualmente reforçado as suas políticas de modernização do setor dos serviços. No mês passado, o governo chinês divulgou novas diretrizes destinadas à expansão e melhoria da qualidade do setor, estabelecendo a meta de ultrapassar os 100 biliões de yuans em volume total até 2030.

Segundo o texto, a modernização contínua dos serviços chineses deverá ampliar as oportunidades de cooperação económica entre os membros da região Ásia-Pacífico.