Auto China 2026 destaca avanço tecnológico e reforça posição da China na inovação automóvel

Exposição em Beijing reúne mais de duas mil empresas e apresenta recorde de tecnologias desenvolvidas por marcas chinesas

A 19.ª edição da Auto China 2026 decorreu em Beijing entre 24 de abril e 3 de maio, reunindo fabricantes, fornecedores e especialistas do setor automóvel mundial num evento marcado pela forte aposta em inovação tecnológica e mobilidade inteligente.

A exposição apresentou ao público soluções como carregamento ultrarrápido, sistemas avançados de assistência à condução, janelas interativas sensíveis ao toque e veículos com capacidades de condução autónoma. A imprensa internacional e fabricantes estrangeiros têm destacado o papel crescente da China como centro de inovação da indústria automóvel global.

Mais de duas mil empresas de 21 países e regiões participaram nesta edição do salão automóvel, onde estiveram expostos 1.451 novos veículos, incluindo 181 estreias mundiais e 71 protótipos. As marcas chinesas apresentaram ainda 42 tecnologias consideradas estratégicas, estabelecendo um novo recorde no evento.

A evolução tecnológica evidenciada na exposição demonstra a transformação do automóvel num sistema inteligente integrado, combinando propulsão elétrica, inteligência artificial, entretenimento digital e assistência avançada ao condutor.

Especialistas apontam que o desenvolvimento da indústria automóvel chinesa resulta da consolidação de uma cadeia produtiva completa, abrangendo matérias-primas, componentes, baterias, software e fabrico de veículos. O país tem igualmente reforçado a sua capacidade em áreas como condução autónoma, cabines inteligentes e tecnologias de armazenamento de energia.

Após décadas de investimento contínuo, a China mantém há 17 anos consecutivos a liderança mundial em produção e vendas de automóveis. No primeiro trimestre deste ano, as exportações do setor cresceram 56,7% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto as exportações de veículos movidos a novas energias registaram um aumento superior a 120%.

Num contexto global de transição energética e procura crescente por soluções de mobilidade sustentável, os fabricantes chineses têm vindo a conquistar espaço nos mercados internacionais, impulsionados pela combinação entre inovação tecnológica e preços competitivos.

O jornal austríaco Der Standard noticiou recentemente que um em cada dois consumidores europeus considera adquirir um automóvel chinês, refletindo a crescente presença das marcas chinesas no mercado internacional.