Coimbra

Museu Machado de Castro debate o futuro enquanto está fechado para obras

12 de maio de 2026 às 12 h34
Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Museu Nacional Machado de Castro está encerrado para duas obras, mas não é por isso que a administração do espaço cultural não deixa de pensar no futuro do mesmo.

Na próxima sexta-feira, às 14H30, o museu realiza a conferência “Que futuro?”, com a presença do arquiteto Gonçalo Byrne e a diretora do Museu Nacional Machado Castro, Sandra Costa Saldanha. Na sessão vão ser abordadas as transformações do edifício e as mudanças que se perspetivam o museu.

Nesta fase, o Machado de Castro está encerrado devido a obras de reparação no edifício, mas também pela empreitada em curso na igreja de São João de Almedina, visando a sua adaptação em auditório.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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