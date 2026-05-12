Coimbra

Hospitais da ULS de Coimbra com vagas para 58 novos médicos

12 de maio de 2026 às 11 h14
Hospitais vão receber médicos especialistas | Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os hospitais pertencentes à Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS de Coimbra) vão abrir 58 vagas para médicos recém-especialistas.

A informação foi ontem revelada no despacho publicado em Diário da República assinado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Entre as 58 vagas abertas para a área hospitalar, destaque para as especialidades de pediatria, medicina interna e anestesiologia. Estas três áreas vão receber cinco, quatro e quatro novos médicos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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