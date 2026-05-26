Coimbra

Governo quer deixar de ser acionista maioritário da Metro Mondego

26 de maio de 2026 às 11 h00
Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, revelou ontem que o atual Governo já informou os municípios da intenção de deixar ser acionista maioritário da Metro Mondego, empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego.

“O Governo já nos anunciou que o Sistema de Mobilidade do Mondego vai ser da responsabilidade das autarquias. O Governo não quer a gestão do metrobus. Temos de estar preparados para essa realidade daqui a uns anos”, afirmou.

Segundo Ana Abrunhosa, é importante que o “Governo continue a subsidiar a operação”.

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