SMTUC reduz circulação em mais de 327 horas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão reduzir em mais de 327 horas a circulação da sua frota nos horários de férias escolares, sábados, domingos e feriados. A decisão foi ontem aprovada em sede de reunião de câmara, com seis votos a favor e cinco abstenções dos vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra.

Com esta alteração, durante as férias escolares haverá menos 204 horas de exploração, libertando 28 turnos, em linhas como 6, 6F, 7, 24T, 37 ou 50. As linhas 25T, 33, 33R, 49 e 201 serão eliminadas. Já aos sábados, haverá menos de 81 horas de exploração, libertando 12 turnos. Estas alterações reduzem horários em 28 linhas do sistema e acabando com as linhas 16 e 17.

Aos domingos e feriados, passa a haver menos 42 horas de exploração, libertando quatro turnos. Com a mudança, haverá alterações em 23 linhas e a eliminação das linhas 31, 32 e 50.

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