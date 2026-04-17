Penela
Homem está encarcerado há mais de uma hora depois tombar camião em Penela
O INEM está no local | Fotografia: DR
Um homem está encarcerado há mais de uma hora depois de se despistar com a sua viatura pesada na En17, na localidade de Coidel, em Penela. Bombeiros locais e INEM estão no local.
De acordo com fonte da corporação, “esta é uma operação complexa e que pode demorar algum tempo”, já que o camião que transportava cimento, tombou.
No local estão mais de dez operacionais a tentar proceder à retirada da vítima.
| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS