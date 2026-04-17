Homem está encarcerado há mais de uma hora depois tombar camião em Penela

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um homem está encarcerado há mais de uma hora depois de se despistar com a sua viatura pesada na En17, na localidade de Coidel, em Penela. Bombeiros locais e INEM estão no local.

De acordo com fonte da corporação, “esta é uma operação complexa e que pode demorar algum tempo”, já que o camião que transportava cimento, tombou.

No local estão mais de dez operacionais a tentar proceder à retirada da vítima.

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