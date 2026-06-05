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Diário As Beiras assinala Dia Mundial do Ambiente com conferência

05 de junho de 2026 às 11 h15
Comemora-se hoje o Dia Mundial do Ambiente | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Edifício AT Business Center, em Ançã (Cantanhede), acolhe hoje, a partir das 16H00, a conferência “Água: Gestão Sustentável para o Futuro”.

A iniciativa conta com intervenções de José Alfeu Almeida de Sá Marques, Paulo Leitão (vice-presidente da Águas do Centro Litoral), Pedro Cardoso (presidente do Conselho de Administração da INOVA- EM) e Pedro Geirinhas (presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra). No final da sessão, de entrada gratuita, haverá espaço para debate com os oradores.

O DIÁRIO AS BEIRAS publica hoje a revista com o mesmo tema da conferência, de forma a assinalar esta efeméride. O especial conta com artigos que abordam as alterações climáticas e “os sinais urgentes da terra” e dá a conhecer o projeto “SAFEWATER” que estuda a reutilização das águas residuais para a agricultura.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

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