Acidente na A1 com três pesados entre Mealhada e Coimbra provocou um ferido leve

Um acidente que envolveu três veículos pesados e que causou um ferido ligeiro obrigou, esta manhã, ao corte da circulação na A1 (sentido norte-sul), ao quilómetro 199, entre a Mealhada e Coimbra.

Segundo a Agência Lusa, a circulação já foi resposta em apenas uma via por volta das 09H29. Os bombeiros no local conseguiram reabrir a via da esquerda e fazer os carros circular naquela estrada de forma condicionada.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o alerta foi dado pelas 05H55 e no local estiveram seis operacionais e três veículos. Os trabalhos de limpeza da via ainda decorrem no local.