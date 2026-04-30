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Acidente na A1 com três pesados entre Mealhada e Coimbra provocou um ferido leve

30 de abril de 2026 às 11 h19
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Redação Diário As Beiras
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Redação Diário As Beiras

Um acidente que envolveu três veículos pesados e que causou um ferido ligeiro obrigou, esta manhã, ao corte da circulação na A1 (sentido norte-sul), ao quilómetro 199, entre a Mealhada e Coimbra.

Segundo a Agência Lusa, a circulação já foi resposta em apenas uma via por volta das 09H29. Os bombeiros no local conseguiram reabrir a via da esquerda e fazer os carros circular naquela estrada de forma condicionada.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o alerta foi dado pelas 05H55 e no local estiveram seis operacionais e três veículos. Os trabalhos de limpeza da via ainda decorrem no local.

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